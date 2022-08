Milanović o Matijaniću: Partnerica je iznijela niz zabrinjavajućih stvari

Predsjednik RH Zoran Milanović u Sinju je komentirao je slučaj preminulog novinara Vladimira Matijanića

“On je prije svega čovjek, a onda novinar. Ono što je izjavila njegova partnerica, to je cijeli niz jako ozbiljnih stvari, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro”, istaknuo je Milanović, javlja N1.

Osvrnuo se i na ministra obrane Marija Banožića.

“Što je s njim i njegovim slučajem? On je ulovljen u činjenu kaznenom djelu. Tri-četiri mjeseca čekamo i ništa. Ne znam što se čeka. Dobro je kad se djeluje brzo, nije dobro kad se uopće ne djeluje”, kazao je predsjednik.