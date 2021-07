Milanović o obaveznom cijepljenju: Što sad, proganjat ćemo ljude jer imaju karijes? Imam lošu vijest - svi ćemo umrijeti jednog dana!

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u posjetu je Požegi gdje je prisustvovao svečanoj prisezi 31. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni "123. brigade HV". Nakon toga obratio se i medijima

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je kandidaturu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza, prenosi Dnevnik.hr

'Ja ne bih imao ništa protiv, ali to je za godinu dana. Draže mi je da je ona, ali polako to je za godinu dana i to je daleko i to se ne pušta u javnost. Pusti me to. Te stvari se rješavaju u tišini. To bi bilo korisno za Hrvatsku. Možda je čak i prekvalificirana', kazao je predsjednik.

Komentirao je i slab interes za cijepljenje te mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja. 'Onaj tko se htio cjepiti, mogao se cjepiti. Ja se ne osjećam ugroženo od onih koji se nisu cijepili. Cijepio sam se i ja, ali mi ćemo se i dalje razbolijevati. Što ćemo dalje? Proganjat ćemo ljude jer imaju karijes?', kazao je.