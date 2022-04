[FOTO/VIDEO] Milanović: Hrvatska skladnija nego ikada; europska politika bez previše senzibiliteta

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu je sudjelovao na obilježavanju Dana općine Viškovo te poručio da EU fondove treba što više iskoristiti i da pri tome ne treba štedjeti ni vremena niti energije za educiranje i pripremu projekata

"Lijepo je biti u ovom kraju koji pulsira, stvari se ovdje događaju, živo je", poručio je Milanović na sjednici Općinskog vijeća općine Viškovo dodavši kako, nažalost, nije tako u cijeloj našoj domovini.

Milanović je rekao da s istim žarom i istim očekivanjem i naklonošću pristupa svima, ali i dodao kako se Hrvatska ne razvija ravnomjerno.

Znam, dodao je, da to nije posao od danas do sutra, da to ne može riješiti niti jedna vlada u jednom mandatu.