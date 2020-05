Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u subotu da je potpuno neutralan uoči parlamentarnih izbora, ali se neće "povući pod poplun i gledati s periskopom što se događa", jer nije radi toga izabran.

"Već sam prošao razvojni put u životu i politici, mislim da sam razvio individualni imunitet na to, čak do te mjere da je uopće pitanje bi li predsjednik trebao glasati na izborima, kao što je u nekim zemljama", dodao je.

"Ako on govori da ja stalno lažem i da je to konstanta, ja ne znam što to znači", rekao je Milanović.

O Bleiburgu: Križni put je gruba upotreba Isusove žrtve

Zamjera što se uz Bleiburg veže pojam "Križnog puta", jer to smatra "neprikladnom i grubom upotrebom Isusove žrtve, koju je podnio za čovječanstvo i čovjeka."

Također neće sudjelovati u komemoraciji koju organizira Počasni Bleiburški vod. "To sa čašću nema veze, na čelu je čovjek koji je u Njemačkoj robijao za ubojstvo prvog stupnja od 1984. do 1991. godine, to nisu ljudi koji se smiju u našoj blizini pojavljivati. Kao ni čovjek koji je bio u Okučanima ispred premijera, a vukao se po hrvatskim sudovima zbog ubojstva civila iz podruma. No, iako je osuđen izvukao se greškom Državnog odvjetništva", rekao je.

"Nekada su to bili ljudi u kolicima s kojima mogu suosjećati, a sada su ljudi koje je hrvatsko pravosuđe proganjalo radi ratnih zločina, a guraju ih metar ispred premijera", dodao je.

Milanović je nezadovoljan i što se ne zabranjuje komemoriranje ratnih zločinaca, poput Vukašina Šoškočanina u Borovom Selu. "Groblje nije privatno mjesto i na grobnu ploču se ne može staviti bilo što. Država to može i mora regulirati ako hoće, ako se boji i plaši nekoga i ako joj paše konstantni sukob onda neće", kazao je.

"Neka to maknu oni koji su je stavili, radi dobrih odnosa hrvatske i srpske zajednice", poručio je Milanović nakon posjeta Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu.

Osim sastanka s predstavnicima FER-a i njihovog predstavljanja s naglaskom na EU-ove projekte, posjetio je Laboratorij za sustave obnovljivih izvora energije (LARES), nazočiti prezentaciji izložbe robota iz Laboratorija za autonomne sustave i mobilnu robotiku (LAMOR) te putem video linka razgovarao sa znanstvenicima iz Švedske, Njemačke i Norveške.