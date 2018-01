Mikulić o popisu HDZ-ovaca za fotelje u Holdingu: To su priče iz kafića

HDZ će podržati odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na današnjoj sjednici Skupštine Grada Zagreba pod uvjetom da se usvoji njihov amandman, prema kojem neće biti kazni za građane koji ne odvajaju pravilno otpad sve dok im se ne osigura sva potrebna infrastruktura

S obzirom na to da se u jednom dnevnom listu pojavila informacija iz redova Bandićevih zastupnika, prema kojoj je HDZ sastavio popis ljudi koji trebaju preuzeti pojedine podružnice Zagrebačkog holdinga, novinari su Mikulića upitali i o tome.

'To je apsolutno netočno. Takav popis ne postoji, ali da u HDZ-u ima ljudi koji su u stanju i sposobni su voditi podružnice, to je neosporno. Ovo je skretanje s bitnih tema. To su priče iz kafića', zaključio je Mikulić.