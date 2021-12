Mikrobiološki laboratorij u Petrinji dobio prvi PCR uređaj

Mikrobiološki laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije pri Domu zdravlja Petrinja dobio je u četvrtak prvi PCR uređaj i DNA estraktor, uređaje značajne u dijagnostici zaraznih bolesti poput covida 19, vrijedne više od milijun kuna.

To su ljudi koji doslovno spašavaju naše živote i ne postoje riječi zahvale kojima bismo se mogli zahvaliti na tome što rade svaki dan, rekao župan prilikom današnjeg posjeta Mikrobiološkom laboratoriju u Petrinji.

Ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Inoslav Brkić rekao je kako je ovo značajan dan za njihovu Službu za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju kao i za stanovnike županije

"PCR dijagnostika s DNA ekstraktorom veoma je bitan uređaj upravo u dijagnostici zarazne bolesti covid, rekao je dr Brkić. Dodao je da taj vrijedan aparat neće biti samo za dijagnostiku covida.

"Svjedoci smo novih epidemijskih i pandemijskih prijetnji. Evo, primjer je virus H5N1 – možemo kazati one umirujuće vijesti – ovaj virus „ptičje gripe“, bez obzira što se radi o jednoj veoma zaraznoj varijanti virusa, ima samo epizootski potencijal, ali još uvijek nema epidemijski potencijal“, rekao je doktor Brkić.

Pojasnio je kako će sada nakon nabave novih uređaja gotovo utrostručiti kapacitete testiranja, a pojačat se se i ljudstvom kako bi se moglo raditi u dvije smjene.

To bi, rekao je Brkić, trebalo zadovoljiti sve potrebe naše županije i što je najvažnije, sisačke bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ koja zbrinjava oboljele od covida

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo je rekao i kako je do danas u toj županiji od te bolesti oboljelo 19.457 osoba.

„Kad pogledamo ukupan broj stanovnika, to je nekakvih 11 posto. Od broja oboljelih umrlo je 200 ljudi, što je jedan posto. Uglavnom se radi o osobama koje su imale komorbiditete i koje nisu bile cijepljene, rekao je Brkić koji je pozvao sve one koji se dosad nisu cijepili da to učine, jer je cijepljenje najbolja epidemiološka mjera, najmoćnije „oružje“ u suzbijanju i sprječavanju zaraznih bolesti.

Na području županije potrošeno je 155 tisuća doza cjepiva.

„Prvom dozom smo cijepili više od 60 posto stanovništva, drugom 57 posto. Ti će postotci biti još veći kad se ažuriraju zadnji podaci, rekao je i dodao da je interes najveći za Pfizer cjepivo na kojem inzistira 70 posto ljudi, iako su i druga cjepiva isto tako dobra.

Uz pomoć Županije nada se da će uskoro nabaviti i aparat za serološku dijagnostiku

"Za ovo potresom pogođeno područje to je veoma bitno jer ćemo tako povećati kvalitetu, operativnost i dostupnost zdravstvene zaštite – znači, sve one serološke pretrage koje nismo mogli raditi ili gdje bi ljudi čekali ili morali putovati, moći će se upravo napraviti na ovom području“, rekao je dr. Brkić.