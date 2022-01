Širi se glasina o preminuloj osobi u KBC-u Split, ravnatelj Meštrović: To se ne može dovesti u vezu s cijepljenjem

Splitsku bolnicu obišli su ljudi iz Hrvatske liječničke komore na čelu s predsjednikom Krešimirom Luetićem. Domaćin im je bio ravnatelj Julije Meštrović

'Posjetili su nas u bolnici zbog ovih izazova s kojima se suočava naša ustanova. Velik je broj bolesnih od covida. Danas ih je 226, daleko više nego ikad. To je 24 posto svih bolesnika u bolnici. Njih 43 je na respiratoru. To je velik izazov za zdravstveni sustav i bolnicu i onda su i naši kolege iz liječničke komore zainteresirani za stanje. Predsjednik komore je došao čuti osobno od nas iz bolnice kako funkcioniramo. Razgovarali smo o konkretnim teškoćama koje rješavamo svaki dan', kazao je Meštrović.

'Većinom su to stariji bolesnici, većina ima i neke kronične bolesti. Primamo one koji su za bolnicu, većina ih je na kisiku, osim ovih 43 na respiratoru. Životna dob hospitaliziranih je osam godina niža nego u prvom valu. Sada je to nešto preko 70 godina. Mladih nema puno. Broj mlađih je manji, ali ih ima više. Prije je to bila iznimka, ali sada više nije tako', dodao je.

Novinari su pitali Meštrovića je li ustanovljena veza između smrti jedne osobe i cijepljenja, prenosi Dalmatinski portal.

'Koliko nam je poznato, ne možemo reći da postoji veza između cijepljenja i tog tragičnog događaja. Prema analizi koju smo do sada napravili, ne postoji povezanost. Ta osoba je preminula, ali to se ne može dovesti u vezu s cijepljenjem', kazao je Meštrović.

'Svugdje pada broj hospitaliziranih osim u Splitu'

'Došli smo u KBC Split iz prve ruke čuti na koji način se bore za svakog pacijenta. Ne samo ovih oboljelih od covida. Ono što razlikuje KBC Split od ostatka Hrvatske je kontinuirano opterećenje covid pacijentima od kolovoza. Takvo opterećenje nema nijedna ustanova u Hrvatskoj. U ovom trenutku svaki četvrti pacijent je covid bolesnik. To je iznimno opterećenje za KBC. Mogu samo odati priznanje svim djelatnicima na profesionalnosti i predanosti. Imaju iznimne rezultate. U Zagrebu i ostalim dijelovima Hrvatske padaju brojevi hospitaliziranih osim u Splitu. Zasigurno ima podloge i u tome zato što ova županija ima malu razinu cijepljenosti', kazao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.