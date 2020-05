Bivši predsjednik Republike Stipe Mesić komentirao je političke aktualnosti i mandat novog predsjednika Zorana Milanovića i njegovu izjavu da možda neće izaći na izbore

"On ima obvezu izaći jer kao predsjednik Republike mora provoditi zakone, Ustav. To ne bi bio nekakav motiv građanima da izađu na izbore, ali svatko odlučuje samo o sebi i hoće li izaći na izbore. On će glasati, kao i uvijek do sada', uvjeren je Mesić.

Komentirajući najavu Milanovića da neće primati sve zastupnike kaže kako će on sam odlučiti na koji će način utvrditi većinu u Saboru i na taj će način donositi odluku.

Nema prigovora na funkciju koju, kaže, Milanović obnaša kratko vrijeme, ali smatra da nije napravio nijednu grešku i pokazao je da ima stav državnika i to se, smatra Mesić, od njega očekuje u ostatku mandata.



Oko Okučana i ZDS kaže da je to ustaški pozdravb kao što je u Njemačkoj bio Heil Hitler. Potom se prisjetio okolnosti formiranja i rasformiranja HOS-a.

'Kada je HSP formirao ilegalno HOS i po ugledu na NDH došlo je do zategnute situacije jer su HOS i HSP pred Esplanadu doveli top i dva naoružana stražara u crno obučene i to je malo plašilo građane. Tuđman se bojao sukoba HOS-a s policijom ili ZNG-om, a to ne bi bilo dobro jer smo bili žrtva brutalne agresije pa da se sad međusobno sukobljavamo. Pozvao je Jožu Boljkovca i Gojka Šuška i naložio im da se rasformira HOS što su oni i učinili. Tko je htio preći u Hrvatsku vojsku je prešao, tko nije htio otišli su kući i od tada HOS ne postoji.



Poslije rata kada su formirane razne udruge formrana je i udruga HOS čiji je program završavao s ustaškim pozdravom ZDS i to je prošlo kroz registraciju, a nijedna vlada nije iskoristila pravo da ono što je nezakonito, promijeni. I ova Vlada može ukinuti registraciju, možete udrugu HOS-a, ali ne može Za dom spremni', kazao je Mesić.



Misli da se u Okučanima dogodila smišljena provokacija i da je ZDS izgubio rat.

O odnosu Plenković-Milanović kaže kako nije u redu da predsjednik Vlade govori predsjedniku Republike da laže i da to nije dozvoljeno. Vidi to kao pokazivanje mišića i snage, no na tome se, smatra Mesić, ne polučuje rezultat.