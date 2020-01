Mesić: Rezultat je očekivan, predsjednica je previše estradizirala funkciju. Plenković će lakše surađivati s čovjekom koji zna posao

Milanovićeva pobjeda je očekivana: Građani su željeli promjene jer dosadašnja predsjednica previše je estradizirala svoju funkciju, prestala je imati funkciju predsjednice, predstavljala je više folklor, komentirao je za N1 bivši predsjednik Stjepan Mesić

Na pitanje kakav bi Zoran Milanović mogao biti predsjednik, rekao je: 'Mislim da će on biti dobar predsjednik. Prije svega, bio je premijer, zna mehanizme i što je radio dobro te gdje je eventualno učinio greške. Ali kaže se ako čovjek zna gdje je pogriješio, onda uvijek zna gdje može ispraviti. Ja mislim da je on toga svjestan i mislim da je u ovoj kampanji pokazao neku zrelost.'

'Od prvog dana kada je izabrana, kada je krenula po županijama, nosila zastave, dočekivali su je s himnom, to je jednostavno bila izborna kampanja od prvog dana, ali to nije moglo dovesti do rezultata', rekao je Stjepan Mesić za N1.

Mesić komentira kako će ovakvi rezultati utjecati na događaje u HDZ-u.

'Mislim da to neće biti tako kao što se sada kalkulira, da će to previše utjecati na Andreja Plenkovića. Čak mislim da je to za njega veliko olakšanje, on će dobiti čovjeka koji zna posao, koji zna ulogu predsjednika i lakše će surađivati nego s ovom estradiziranom predsjednicom', rekao je Stipe Mesić za N1.