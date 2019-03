Mesić bi treći put za predsjednika: Obilaze me ljudi koji predstavljaju autoritete u ovoj zemlji

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, gostujući u N1 studiju uživo, kazao je kako razmišlja o trećoj kandidaturi za predsjednika Republike

Mesić je komentirao predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i njezin otklon od desnice u posljednje vrijeme.

"Teško mi je procijeniti što misli predsjednica. Ona uvijek zadovoljava onu grupu ljudi kojoj se obraća tako da tu postoje velika laviranja. Za pozdrav 'Za dom spremni' je rekla da je stari hrvatski pozdrav, što je besmislica, a onda se kasnije opravdavala da joj je to jedan savjetnik nekoliko puta to rekao. Četiri godine provesti na najvažnijoj funkciji u Hrvatskoj i ne saznati da se ne radi o hrvatskom, nego fašističkom pozdravu, to je ne opravdava", rekao je Mesić za N1.