Zašto tvrda desnica uporno gazi sivu eminenciju jugoslavenske i hrvatske diplomacije? 'Smeta im što je za Hrvatsku napravio više od njih'

Umirovljeni političar i diplomat Budimir Lončar ovih dana odbio je primiti Medalju Grada Zagreba nakon što je, kako je rekao, postao predmetom 'kampanje koja poprima sve odlike javnog linča' te neutemeljenih i bespredmetnih optužbi na koje institucije 'znakovito šute'. Odluka je to posljednjeg jugoslavenskog ministra vanjskih poslova i vanjskopolitičkog savjetnika dvojice predsjednika RH koji u pojedinim državama svijeta slovi kao legenda, dok je u nas na meti napada krajnje desnice koja ga optužuje za zločine iz Drugog svjetskog rata i pokušaj zaustavljanja naoružavanja Hrvatske u njezinim najpotrebnijim trenucima. Tportal donosi portret Budimira Lončara, za kojeg njegovi suradnici i tportalovi sugovornici tvrde da je napravio znatno više za Hrvatsku od njegovih najzadrtijih kritičara

'Uostalom, postoje i živi svjedoci', navodi Lončar , dodajući kako su optužbe neutemeljene i bespredmetne, dok one koji ih iznose 'ne zanimaju ni dokumenti ni sjećanja sudionika zbivanja'. Umirovljeni političar i diplomat naglasio je kako mu je 'ispod časti licitirati onime što je učinio za Hrvatsku i njezin položaj u svijetu nakon raspada Jugoslavije'.

Samo pet godina nakon rata postaje konzul u Generalnom konzulatu SFRJ u New Yorku, u kojem ostaje do 1956., kada se vraća u domovinu te idućih osam godina provodi kao načelnik odjela za analizu i planiranje u tadašnjem ministarstvu vanjskih poslova. Uz to, obnaša ulogu posebnog savjetnika ministra vanjskih poslova, dok 1965. godine, na vrhuncu jugoslavenske politike nesvrstanih i jačanja tog pokreta koji danas broji 120 zemalja članica, odlazi za veleposlanika u Indoneziju.

Nakon mandata u Jakarti, Lončar se 1969. vraća u sjedište jugoslavenske diplomacije te iduće četiri godine provodi kao posebni savjetnik ministra vanjskih poslova. Početkom 70-ih, na vrhuncu zatopljenja odnosa bivše države s Njemačkom, odlazi za veleposlanika u Bonn, u kojem se zadržava do 1977., kada se još jednom vraća u Beograd, ovaj put na mjesto podtajnika za političke poslove u ministarstvu vanjskih poslova. Godine 1979. izabran je za jugoslavenskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, a pet godina kasnije postaje zamjenik ministra vanjskih poslova bivše države. Od 1987. pa do 1991. provest će na poziciji ministra vanjskih poslova države na samrti.

Posredovanje u međunarodnim krizama

Tijekom diplomatske karijere sudjeluje kao šef ili član izaslanstva u radu 35 redovitih, kao i većine specijalnih zasjedanja Godišnje skupštine UN-a, a kao jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih aktivno je sudjelovao na svim samitima te organizacije, unutar koje je posredovao u rješavanju konflikata i kriza.

Pored toga, sudjelovao je u pripremama za uspostavljanje Konferencije za europsku sigurnost i suradnju (KESS), a ujedno je osnivač Skupine nesvrstanih i neutralnih zemalja unutar KESS-a, koju su činili Austrija, Cipar, Finska, Lihtenštajn, Malta, San Marino, Švedska i Švicarska. Osnivač je i Kvadriterale, koju su činile Austrija, Mađarska, Italija i bivša Jugoslavija, a kasnije i Pentagonale.

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u razgovoru za tportal ističe kako je Lončar veliko ime hrvatske, pa i svjetske politike.