Mesić oštro kritizira: Grabar Kitarović je sama sebi najgori neprijatelj, ovo sada je prevršilo svaku mjeru

Bivši predsjednik Stjepan Mesić nije imao lijepih riječi za posljednje dane predsjedničke kampanje Kolinde Grabar Kitarović, a smatra kako je ona sama sebi najveći neprijatelj

Mesić, koji je bio predsjednik države u dva mandata, kritizirao je Grabar Kitarović zbog toga što je davala obećanja koja nije mogla ispuniti i smatra da glasači to i prepoznaju.

'Uvijek smatram da se građani javljaju na izborima kao kolektivni intelektualac jer izbori su ustvari ugovor između glasača i onoga tko želi biti izabran. Dakle ono što obeća, on to mora izvršiti, a građani mu daju povjerenje. Međutim ako se ide s obećanjima koja su neizvršiva, koja su nemoguća... Sjećate se da je predsjednica rekla - ako mene izaberete, Hrvatska će biti najbogatija i najprosperitetnija zemlja na svijetu i u Europi. Onda se ispravila da nije mislila na svoj prvi mandat. To ne može biti u njenom prvom, ni u trećem mandatu. To ne može biti u ovom stoljeću, to ne može biti u ovom tisućljeću. Prema tome, ne može se ići s porukama koje su obećavajuće, a koje se ne mogu izvršiti', rekao je Mesić, a prenosi N1 televizija.