Merkel: Svima će biti ponuđeno cjepivo do kraja ljeta

Unatoč mnoštvu kritika na spori početak kampanje cijepljenja u Njemačkoj, kancelarka Angela Merkel uvjerena je u prognozu da će se svima ponuditi cjepivo do kraja ljeta, javlja agencija dpa.

Obzirom na trenutačne obveze proizvođača to je moguće ispoštovati, rekla je Merkel u ponedjeljak u Berlinu nakon samita o cijepljenju. Na kraju trećeg kvartala krajem ljeta osigurat će se zalihe cjepiva. To će se ostvariti čak i ako se osiguraju doze samo od dosad odobrenih cjepiva BioNTecha/Pfizera, Moderne i AstraZenece i do tada ne odobri nijedno drugo cjepivo.

Čak i u tom slučaju ponudit će se cijepljenje za 73 milijuna odraslih u ovoj zemlji. Cjepiva nisu namijenjena za djecu. BioNTech planira proizvesti dvije milijarde doza cjepiva u 2021. godini umjesto prvotno očekivane proizvodnje 1,3 milijardi doza. Odluku o traženju redovitog, a ne hitnog odobrenja za cjepiva opravdala je izgradnjom povjerenja javnosti a odluku o pridržavanju propisanog intervala između davanja cjepiva navela je kao razloge sporijeg tempa, prenosi Reuters.

"Tempo je u nekim trenucima bio sporiji, ali mislim da su za to postojali dobri razlozi", rekla je Merkel novinarima nakon sastanka s državnim čelnicima i predstavnicima farmaceutskih tvrtki i Europske komisije.