Grlić Radman sastao se s američkim političarima, razgovarali o više tema

I.H./Hina

04.12.2025 u 15:18

Službeni posjet Washingtonu
Službeni posjet Washingtonu Izvor: Ostale fotografije / Autor: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova je od ponedjeljka do srijede bio u Washingtonu, gdje se sastajao s američkim dužnosnicima radi jačanja strateškog partnerstva Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, priopćio je MVEP u četvrtak.

"Ovaj posjet predstavlja nastavak kontinuiranih napora Hrvatske na jačanju transatlantskih odnosa, sigurnosne i energetske otpornosti Europe te daljnjem produbljivanju strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama", ističe se u priopćenju MVEP-a.

Naglasak ministrovih sastanka s američkim dužnosnicima bili su energetika, Bosna i Hercegovina te Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Ministar se u utorak sastao s američkim senatorom Tedom Buddom, s kojim je razgovarao o energetici, s naglaskom na LNG terminal na otoku Krku, naftovod JANAF i Južnu plinsku interkonekciju.

Izgradnjom Južne interkonekcije, odnosno povezivanja BiH s plinskom mrežom u Hrvatskoj preko Zagvozda i Posušja, BiH bi se oslobodila sadašnje ovisnosti o plinu iz Rusije, a istodobno bi dobila pristup LNG terminalu na Krku preko kojega se u Europu doprema američki ukapljeni plin. Razlog zbog kojeg to nije napravljeno ranije bio je prijepor između bošnjačkih i hrvatskih stranaka o tome tko bi bi taj projekt vodio.

O istim temama je Grlić Radman razgovarao i s predsjednikom Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma Kongresa, republikanskim kongresnikom Brianom Mastom kao i sa zamjenikom američkog ministra energetike Jamesom P. Danlyjem.

Ministar je na prijemu u hrvatskom veleposlanstvu istaknuo da se Hrvatska, zahvaljujući Inicijativi triju mora, profilirala kao "strateško središte za energetsku diversifikaciju i regionalnu otpornost srednje i jugoistočne Europe". Inicijativa triju mora koju je pokrenula Hrvatska postala je osnova europske otpornosti i sigurnosti nakon početka rata u Ukrajini, rekao je u srijedu u Grlić Radman, ocijenivši da je transatlantska energetska suradnja jedna od ključnih aktivnosti te političke skupine. 

Samit Inicijative bit će iduće godine u Dubrovniku. Također, Grlić Radman je održao sastanak s direktorom američke kreditno-izvozne agencije EXIM Johnom Jovanovicem, s kojim je razgovarao u ulaganjima i trgovini u okviru Inicijative. "U tom je kontekstu s američkim trgovinskim savjetnikom Jeffom Goettmanom razmotrena važnost napretka Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te pristupanja Hrvatske OECD-u", istaknuo je MVEP.

Na sastanku s Mastom u utorak, posebna pozornost posvećena je BiH, potvrđujući podršku jednakosti njezina tri konstitutivna naroda i očuvanju sporazuma o podjeli vlasti kao ključa dugoročnog mira i funkcionalnosti, objavilo je ministarstvo na komunikacijskoj platformi X.

"Razgovaralo se o ratifikaciji Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sigurnosnoj suradnji te stabilnosti u Bosni i Hercegovini, uz potvrdu nužnosti osiguravanja istinske jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda", napisao je MVEP u priopćenju u četvrtak. Grlić Radman se sastao i s vodećim stručnjacima iz Zaklade Heritage, s kojima je raspravio pitanja sigurnosti, obrane, energetike i situacije na području zapadnog Balkana, a posebno Bosne i Hercegovine.

tportal
