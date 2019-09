Meksički predsjednik u uredu pronašao minijaturnu kameru, iza špijuniranja bi mogli stajati mnogi

Meksički predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador pokazao je u utorak novinarima minijaturnu kameru za koju tvrdi kako je korištena za špijuniranje njegovih sastanaka u jednoj od soba Nacionalne palače, sjedišta meksičke vlade

Zbog 'čišćenja sustava' Obrador se mnogima našao na putu, ponajviše moćnim i beskrupuloznim šefovima narkokartela, stoga mnogi smatraju kako iza kamere postavljene u njegov ured stoji tamošnja mafija. Pojedini pak ukazuju na to da su i Obradorove najave o reviziji unosnih energetskih poslova crpljenja nafte u Meksičkom zaljevu mogle nagnati biznismene da putem tajno postavljene kamere kontroliraju svaki predsjednikov potez.

Valja reći i kako je Obrador veliki kritičar američkog predsjednika Donalda Trumpa, osobito na području američko-meksičkih odnosa i izgradnje pograničnog zida, te je o njima napisao i knjigu 'Slušaj me, Trump!'.

Kritičari uspoređuju Obradora s Hugom Chavezom, nekadašnjim socijalističkim predsjednikom Venezuele koji je svojom politikom doveo državu do ruba, no on se na takve kritike nije obazirao te se na predsjedničku poziciju kandidirao čak tri puta. Prva dva pokušaja rezultirala su neuspjehom te je gubitke izbora proglasio prijevarom, a sebe počeo nazivati legalnim predsjednikom, potičući pritom na prosvjede diljem Meksika.