Međunarodna ekspedicija primakla se najdubljim jamama na Velebitu, naišli na neočekivano otkriće

Ekspedicija od 55 speleologa iz više zemalja, preronila je proteklih dana sifon u jami Nedam na dubini od 1192 metra čime su tu primakli najdubljima jamama na Velebitu, ali su neočekivano ušli u prostore za koje speleolozi pretpostavljaju da pripadaju drugoj jami

Istraživanja traju do 1. kolovoza, pa s obzirom na to da je primarni cilj postignut rano tijekom ekspedicije, speleolozi su se usmjerili na druge kanale u jami Nedam te na okolni krš strogog rezervata Hajdučkih kukova.

Sve što sam pretpostavljao je bilo krivo. Mislio sam da je to dolazni kanal, no on se diže i naglo spušta, dolazi se u neki sasvim drugi vodeni tok i jako velike prostore, kazao je Dino Grozić, drugi u timu speleoronioca.

To čovjek baš ne bi očekivao na 1200 metara dubine. Sklisko je, mokro, kao korito rijeke prekriveno blatom. Ostali smo bez užeta, visiti u zraku. Bacali smo kamen u prostor prema dolje, zvuči kao da pada 50-60 metara, tako da jama ide sigurno stotinjak metara ispod sifona, kazao je.