Međimurski župan najavio nove mjere: Brojke su velike jer puno testiramo. Protiv sam policijskog sata i lockdowna, ali imam dojam da smo sami!

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Međimurske županije od ponedjeljka se uvode nove epidemiološke mjere za područje te županije, a župan Matija Posavec objašnjava: 'Nije riječ o nikakvim drastičnim mjerama, bit će kao i u ostalim županijama'

'Riječ je o ograničavanju javnih okupljanja i od ponedjeljka se ograničava vrijeme ugostiteljskih objekata do 22 sata. Mi nismo iznenađeni našim brojkama, jer mi izuzetno puno i svakodnevno testiramo, od 0.4 do 0.5 posto stanovništva testiramo kako bi detektirali pozitivne osobe i spriječili udar na bolnički sustav. Naša testiranja su toliko velika, da objasnim - to je kao da Hrvatska dnevno testira 22000 ljudi.', rekao je međimurski župan Matija Posavec gostujući u RTL Danas.

Naglasio je kako je najveći problem što je Hrvatska cijelo ljeto bila otvorena, bila je turistička sezona, a mi smo na graničnom prostoru sa Slovenijom i Austrijom, a vidite što se tamo događa. Ističe kako je Međimurska županija najgušće naseljana hrvatska županija pa je u ovoj situaciji važno da virus ne dođe u zdravstvene ustanove.