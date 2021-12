Mato Palić odgovorio Milanoviću: Ja akademski treća liga? Za njega sam malo krupnija zvjerka

O Mostovom referendumu

Palić je objasnio za N1 kako epidemiju proglašava ministar zdravstva, a pandemiju WHO. Čak i u slučaju da referendumsko pitanje prođe, to ne znači da će se odluke u Saboru početi donositi dvotrećinskom većinom, što Most traži, upozrio je. 'Proglašenje je ustavni uvjet, i po Ustavu i po međunarodnom Paktu', kaže Palić.

'Sam prolazak tog pitanja ne znači da će odluke donositi dvotrećinskom većinom jer nova odredba Članka 17 ne znači to. Nisam siguran da su ljudi svjesni kakav će biti efekt te odluke i ako do nje dođe... Referendumskim pitanjem se ne može odlučivati o djelokrugu državnih tijela', rekao je Palić dodajući da je to razlog zbog kojeg bi Ustavni sud mogao odlučiti da drugo pitanje nije u skladu s Ustavom.