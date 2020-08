Maskiran zaštitnom maskom za vrijeme karantene pljačkao trgovine i ljekarne po Zagrebu, sada su ga ulovili

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje sedam kaznenih djela Razbojništvo od čega je jedno u pokušaju

Naime, sumnja se da je osumnjičeni od početka svibnja do 7. kolovoza 2020. godine, pri tome ne birajući doba dana, na području Zagreba, dolazio do trgovina, odnosno u dva navrata do ljekarni kojom prilikom je stavljao kiruršku masku preko lica, kako bi prikrio identitet te uz prijetnju plastičnim pištoljem otuđivao novac. Jedino razbojništvo koje je ostalo u pokušaju je počinio uperivši pištolj u zaposlenicu, kako je to i inače u svim svojim razbojništvima činio, međutim novac koji je bio njegov cilj, nije ga bilo. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelom iznosi oko 28.000 kuna.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.