Mary Trump tuži američkog predsjednika i obitelj zbog prevare

Mary Trump, nećakinja Donalda Trumpa, tužila je u četvrtak američkog predsjednika, tvrdeći da su je on i drugi članovi obitelji prevarili za desetke milijuna dolara nasljedstva

Tužba podnesena na sudu na Manhattanu protiv Donalda Trumpa, njegove sestre Maryanne Trump Barry i kompanije njegova brata Roberta Trumpa, koji je umro u kolovozu, optužuje ih za "obijesnu prevaru" i urotu.

Te je tvrdnje Mary Trump iznijela i u svojoj nedavno objavljenoj knjizi "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man."