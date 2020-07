Nevjerojatan interes za psihološku pozadinu američkog predsjednika: Memoari Mary Trump prvi dan prodani u gotovo milijun primjeraka

Izgleda da mnogo ljudi želi čitati o psihološkoj pozadini aktualnog američkog predsjednika budući da su memoari Mary L. Trump, njegove nećakinje, već u prvom danu prodani u milijun primjeraka, što je rekord za izdavačku kuću Simon & Schuster

'Knjiga 'Previše i nikada dovoljno'... postala je kulturološki fenomen i obavezno štivo za svakoga tko želi shvatiti jedinstvenu obiteljsku dinamiku koja je proizvela najmoćnijeg čovjeka u današnjem svijetu. To je istodobno otkrivajući psihološki portret i djelo povijesne važnosti', rekao je Jonathan Karp, glavni direktor izdavačke kuće Simon & Schuster.

Knjiga pod nazivom 'Previše i nikada dovoljno: Kako je moja obitelj stvorila najopasnijeg čovjeka na svijetu' , koji govore o životu u obitelji Trump i psihi sadašnjeg vrhovnog zapovjednika američkih oružanih snaga, prodani su u utorak u 950.000 primjeraka. To uključuje i pretprodaju u svim formatima.

Mary je psihologinja čiji je otac Trumpov najstariji brat Fred. U knjizi piše da joj je stric toksičan, čudan i da mu je varanje način života i da je omalovažavao vlastitog oca kad je obolio od Alzheimerove bolesti.

Američki predsjednik i njegova obitelj pokušali su sudskim putem zaustaviti objavljivanje knjige.

I predsjednikov mlađi brat Robert Trump neuspješno je pokušao blokirati objavu knjige, tvrdeći da Mary krši sporazum o neobjavljivanju potpisan 2001. godine nakon podjele djedove imovine.

Prijašnje uspješnice ovog izdavača su knjiga Boba Woodwarda 'Fear: Trump in the White House', koja je prodana u 750.000 primjeraka u pretprodaji i prvog dana prodaje u rujnu 2018., zatim roman Dana Browna 'Izgubljeni simbol' koji je prodan u milijun primjeraka prvog dana prodaje 2009. i nenadmašna knjiga J.K. Rowling 'Harry Potter i darovi smrti' prodana u 8,3 milijuna primjeraka 2007. do kraja prvog dana prodaje.