Martina Dalić predložila u kojem smjeru bi trebale ići mjere za pomoć: 'To će rezultirati povećanjem plaća'

Vlada će u srijedu ujutro predstaviti paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvenicima u vrijeme poskupljenja, a šefica Podravke i bivša ministrica gospodarstva i financija Martina Dalić večeras je za Dnevnik Nove TV komentirala inflaciju i najavljene mjere Vlade

Na pitanje Mislava Bage kako je Podravka preživjela energetski udar, Dalić odgovara: 'Podravka je od sredine prošle godine suočena s rastom cijena svih sirovina. To znači poljoprivrednih proizvoda, ambalaže...radi se negdje o rastu između 12 i 13 posto ukupnih materijala troškove, izrade, uključujući energiju. Cijela prehrambena idustrija to doživljava. Zastoj u lancu opskrbe, rast cijena.....'.

Na pitanje o rastu cijena hrane i rastu cijena gnojiva kazala je za Dnevnik Nove TV: 'Ekonomski sustav je međusobno povezan. To povećava troškove proizvodnje, očigledno i Petrokemije. To znači da će se to preliti u idući krug, u troškove sjetve, troškove žitarica'.