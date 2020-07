Markotić: 'Rizični ne bi trebali dolaziti na svadbe, ostali će onda moći imati okupljanja'

O novim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa u Hrvatskoj govorila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemk Markotić

'Kao što vidimo pogoršanje je i dalje i u Srbiji i BiH, mislim da će se ići na tragu onog što preporučuje Europska unija, a to je da neće biti ograničenja za državljane EU, a za sve ostale razmišljamo o određenim strožim mjerama koje ćemo možda uvesti', rekla je.

Na pitanje radi li se o mjerama samoizolacije, Markotić je rekla dapače, s time da će i tu biti određene iznimke.

'Da ljudi ne bi zaustavili životne stvari koje su im bitne, tipa liječenje. Onda ćemo tražiti testove ili neke druge mjere', pojasnila je.

Dotaknula se i prosvjeda u Srbiji.

'To u svakom slučaju ne doprinosi dobroj epidemiološkoj situaciji, rezultati toga će se vidjeti za 7 do 10 dana najviše. Sigurna sam da će epidemiološke službe u Srbiji poduzeti određene dodatne mjere zbog toga i staviti pod kontrolu i spriječiti daljnje širenje', rekla je Markotić, a na pitanje zna li se nešto novo o virusu, rekla je da su očekivali nešto manji broj oboljelih.

'Pogotovo nakon onih mjesec dana 0 pozitivnih ili malog broja. Nije nas do kraja iznenadilo jer se vidjelo da su se ljudi opustili i nekako je onaj osjećaj 'ma možda to i nije tako strašno', to je u ljudskoj prirodi. To smo komunicirali više puta, ako ne budemo mi regulirali situaciju, onda će je virus regulirati tako da evo sad se trudimo da vratimo regulaciju u našu korist', rekla je te dodala da zdravi ljudi najčešće imaju blaže oblike, uz neke iznimke, bolje podnose svaku infektivnu bolest.

'Čim je netko zdrav, njegov imunitet je također zdrav i bit će čvrst. Nema nekakvih preparata za koje ja mogu reći. Vitamin C je uvijek dobar. Dapače, mogu se uzimati vitamini, ali to nas neće sačuvati od COVID-a, možda će malo povećati šansu da se bolje borimo protiv bilo koje bolesti', zaključila je.