Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić kazala je za Večernji list da u Hrvatskoj ove sezone neće biti puno turista, osobito ne iz zemalja koje su lošije od nas

Komentirala je i proboj virusa u domove za starije i nemoćne. 'Ni jedna od tih situacija nije dobra. Bilo bi nevjerojatno misliti da virus neće ući u domove za starije i nemoćne. Ne možemo mi spriječiti da on ode bilo kamo, no dobro je da smo to uspjeli dugo odgađati, što je pomoglo zdravstvenom sustavu da se pripremi. To je dobro u ovoj priči, da to nije eksplodiralo kao u Italiji, nego polako tinja', kazala je.

Osvrnula se i na najave turističke sezone i informacije o dolasku turista iz raznih zemalja i koliko je to opasno. Kazala je kako su to želje za koje želimo da budu ostvarive te da je svaki scenarij otvoren.

'Ali treba razmišljati i o mjerama opreza koje sada neće biti napuštene. U redu je planirati, ali treba biti vrlo realan i znati da nije jako realno da se odjednom nađe puno turista, pogotovo iz drugih zemlja koje imaju puno lošiju epidemiološku situaciju. Puno bi nas više koštalo da se vratimo na situaciju otprije dva mjeseca', smatra Markotić.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti istaknula je i kako su naručeni serološki testovi te da će se za početak testirati zdravstveni djelatnici da se vidi je li netko prebolio virus neopaženo.

'Dobili smo i od Nacionalnog stožera 5620 testova i njih ćemo koristiti kao pomoć u dijagnostici. Usto planiramo još veću količinu testova i krenut ćemo na šire testiranje osoba u domovima za starije i nemoćne. Još se planira koji će sve dijelovi populacije biti ispitani', kazala je dr. Markotić i navela kako će to biti dulja analiza.

Ustvrdila je kako će se češće testirati dio populacije za koji se pokaže da je podložniji virusu. Govorila je i o Imunološkom zavodu, bi li on mogao raditi serološke testove.

'Imunološki zavod naša je strateška institucija. Oni nisu proizvodili dijagnostičke testove, već cjepivo. To ne znači da uz neke promjene ne bi mogao proizvoditi i neke dijagnostičke testove. Dapače, nama bi trebala reforma Imunološkog zavoda. Godinama se puštalo da ta institucija propada. Otišli su i ljudi. Trebat će puno energije da se izgrade postrojenja', kazala je Markotić, donosi Večernji list.