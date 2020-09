Markotić i Božinović u Dnevniku: Nemamo razloga za opuštanje, treba se cijepiti protiv gripe

Gošća Dnevnika HRT-a, koji je u ponedjeljak navečer po prvi puta emitiran u novom, suvremenom teleizijskom studiju, bila je šefica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, prof. Alemka Markotić. Komentirala je pad broja zaraženih koronavirusom, ali i porast broja oboljelih u bolnicama. U Dnevniku je odmah nakon Markotić gostovao i ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civiline zaštite Davor Božinović.

'Rekli smo da će više ljudi biti u bolnicama, kao i onih sa smrtnim ishodom. U većim klinikama vidimo u zadnjih tjedan dana da taj broj nešto pada, ali to nije razlog za opuštanje. Bolesnici u bolnicama razvijaju upale pluća, zatajenje bubrega i pluća ili moraju na respirator. Tu su i mlađi ljudi, 40-50 godina. Većina ima razne kronične bolesti. U prvoj fazi to su bili stariji iz domova, a sada su to ljudi iz kućanstava' - rekla je Markotić. Upitana o 38 cjepiva koja se trenutno ispituju, Markotić nije jasno rekla koje favorizira.

'Favorit je ono koje će prvo biti gotovo. Američko i britansko su u visokim fazama ispitivanja, Rusi su također objavili određene dobre rezultate. Danas je u Klinici bio i američki veleposlanik, rekao je da nije bitno tko, ali netko mora proizvesti cjepivo' - rekla je. Komentirajući najavu Donalda Trumpa o 100 milijuna cijepljenih do kraja godine, kaže kako će biti potrebno vrijeme da se proizvedu potrebne količine cjepiva.