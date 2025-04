Grmoja o raskolu u Mostu: 'Za sve je kriva Marija i njena neobuzdana ambicija'

'Došli smo svi i molili ih. Ne želim otvarati te stare rane. Dosta me to pogodilo s Ninom. On je baš istinski želio biti u Mostu. Marija, to nikada nije željela. Kopaš mi po srcu, Rale. Žao mi je. Napravili su trenutnu štetu Mostu, ali mi smo se oporavili', rekao je Grmoja.

Potom je ispričao kako su Božo Petrov i on prevalili put od petsto kilometara samo kako bi Raspudića molili da se vrati u Most, ali da su poljubili vrata njihovog stana jer ih Marija Selak Raspudić nije željela pustiti u svoj dom.

'Ona je jako vrijedna, jako britka, jako pametna - dakle, kvalitetna. Ali problem je ta njezina ambicija koja je dosta neobuzdana, ‘ajmo to tako reći. I mislim da je to u korijenu svega pa i tog razlaza. Mislim da smo mi učinili sve da ih zadržimo', kazao je Grmoja.

O svojoj suradnji s Mostom u intervjuu za tportal je lani govorila i Marija Selak Raspudić.

'Ušla sam u suradnju s Mostom 2020. godine jer sam pokušala ići klasičnim političkim putem, a smatrala sam da njihova priča, unatoč nekim pogreškama, ima dobre temelje. Činilo mi se da bi bilo dobro za hrvatski politički prostor da, ako je moguće, osnažimo nešto što već postoji, a ne da se olako i bez političkog iskustva stvaraju nove stranke. Prošli smo dio političkog puta zajedno, ponosna sam na brojne inicijative koje smo iznjedrili i ne odričem se tog nasljeđa. Međutim politika ima svoju dinamiku i u jednom trenutku, kada smo vidjeli da su se dogodile neke stvari preko kojih ne možemo prijeći, razišli smo se. Ali smo to, za što mislim da je bitno za higijenu političkog prostora, napravili na civiliziran način. To znači da u budućnosti možemo surađivati ako se naši politički stavovi oko nekih tema budu podudarali. Bojim li se da će nešto završiti kao s Mostom? Da bar u hrvatskoj politici sve završava na način kao što se promijenila naša suradnja s Mostom. Jer to znači da će dobrobit Hrvatske uvijek biti na prvom mjestu i da u onim stvarima koje su bitne za naše društvo i dalje možemo zajedno doprinositi, a to što nećemo biti u istom saborskom klubu ne bi trebalo biti šteta za Hrvatsku i to je najvažnije', kazala je u srpnju 2024.