Marić o rekordnoj potrošnji prošle godine: Podaci su nas dijelom iznenadili, ali je to ono što smo očekivali

U prošloj godini zabilježena je rekordna potrošnja. Samo u prosincu Hrvati su potrošili 17 i pol milijardi kuna. Podaci o rekordnoj potrošnji samo su djelomično iznenadili ministra financija Zdravka Marića. Kaže kako su to očekivali obzirom da je cijela prošla godina bila na zaista dobroj razini

'Podaci o rekordnoj potrošnji u prosincu su nas dijelom iznenadili, ali to je ono što smo očekivali. Vidjeli ste da je cijela prošla godina bila na zaista dobroj razini. Tih gotovo 5% više vrijednosti fiskaliziranih računa u odnosu na 2019. Vi znate da već neko vrijeme podatke u vezi fiskalizacije uspoređujemo s 2019. a ne s 2020. Možda još samo par podataka - 23. prosinac je bio najizdašniji, izdano je gotovo 8 milijuna računa , gotovo 900 milijuna kuna vrijednost je fiskaliziranih računa. To je rekord za prosinac. Međutim, rekord od kada postoji fiskalizacija još uvijek drži onaj petak prije Velike Gospe ove godina kada je bilo gotovo milijardu kuna fiskaliziranih računa u jednom danu', rekao je ministar Zdravko Marić gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a .

'Da je netko, ne samo nama u vladi već i analitičarima i bilo kojem hrvatskom građaninu, ponudio ovo što se ostvarilo tijekom 2021. ja sam siguran da bi mnogi odmah to potpisali. Ja prvi. Tim više što kada bih i prezentirao takve brojke prije godinu, godinu i pol dana mnogi bi rekli da to nije realno. No vidimo da smo pokazali da imamo i znanja i sposobnosti svi skupa jer gospodarski rast je zasluga svih koji doprinose u gospodarstvu', poručio je.



Ističe kako je njihova originalna procjena rasta za prošlu godinu bila 5 posto.



'Zadnja procjena je bila 9 posto, a po svemu sudeći došli smo na granicu dvoznamenkaste stope rasta što je zaista jedan jako dobar rezultat i bit ćemo među tri zemlje s najvišim rastom u 2021.', ustvrdio je Marić.



Kaže kako treba gledati prema naprijed. Ističe kako i dalje ima izazova, prvenstveno vezanih uz COVID, inflaciju kao i sve globalne poremećaje prvenstveno vezane uz lance opskrbe.



'To su po meni dva najveća negativna rizika za ostvarenje naših makroekonomskih projekcija. Međutim postoji i jako puno ili barem nekoliko snažnih pozitivnih faktora. Tu je prije svega implementacija Nacionalnog programa oporavka i otpornosti te naš put prema eurozoni i Schengenu', ističe ministar financija.