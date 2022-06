Marić ne vjeruje da bi inflacija mogla dovesti do značajnijeg rasta kamata na kredite, a komentirao je i sporni odmor na Lošinju

Rastu cijena, čini se, nema kraja. Inflacija je u svibnju dosegnula rekordnu stopu od čak 10,8 posto, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je nastavljen neslavni trend rasta cijena u ovoj godini - inflacija je u siječnju iznosila 5,7%, u veljači više od 6, u ožujku iznad 7 te u travnju više od 9%.

Jedna od mjera kojima se središnje banke bore protiv inflacije je povećanjem kamatnih stopa. U isto vrijeme to povećanje mora biti precizno balansirano. Zbog toga je, rekao je Marić, oprezan pristup Europske središnje banke koja otvara određen prostor ovisno o razvoju situacije s inflacijom.

Građani mogu očekivati daljnji rast cijena energenata i hrane. Upitan razmišlja li Vlada o novom paketu pomoći, Marić je poručio kako u ovakvim okolnostima "sve jest i mora biti na stolu".

'To su takve okolnosti koje od nas iziskuju maksimalnu pozornost i djelovanje. S jedne strane imate ograničenja, s druge svjesni ste da mjere ipak nekog efekta daju. Siguran sam da nismo stavili ovaj paket mjera da bi stopa inflacije u svibnju bila i više od 10,8 posto. Ovisno o razvoju situacije, mi ćemo stavljati nove mjere, ali naravno treba uzeti u obzir mogu li one u konačnici polučiti efekt', rekao je Marić.

Inflacija je "prijatelj" prohodne strane proračuna, ali Marić je istaknuo da je to samo jedna strana medalje te da ona može stvoriti pogrešnu sliku.

'Kada gledate prihodnu stranu proračuna podatak od 15 posto rasta PDV-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine nekome može zvučati sjajno, no u isto vrijeme sjećate se koliko smo u rebalansu morali podići rashodnu stranu proračuna zbog zdravstva, mirovina, ukrajinskih izbjeglica, plaća. Za mjesec dana imat ćemo podatke za lipanj pa ćemo znati kolika će biti indeksacija. Siguran sam da će biti rekordna', rekao je Marić.

Uskoro nas očekuje konverzija kuna u euro. Hoće li biti moguće razlučiti uzrok rasta cijena? 'Oni koji nešto hoće, uvijek će naći razlog. Moramo biti oprezni. Inflacija nema nikakve veze s procesom uvođenja eura, ali moramo učiniti sve što je u našoj moći da se zaštite potrošači i cijelo gospodarstvo od dodatnog pritiska i efekta na inflaciju zbog uvođenja eura. Ulazimo u završnu fazu uvođenja eura, pred nama je isključivo tehničko-operativna priprema da što bezbolnije uđemo', rekao je ministar financija.

U fokusu javnosti ponovno je jedno Marićevo ljetovanje i to ono iz 2019. godine na Malom Lošinju u luksuznom hotelu Bellevue gdje je skuplju kategoriju smještaja platio jeftinije.

'Nije ljetovanje nego produženi vikend. I prošlih dana vidim određeno iskrivljavanje činjenica no dobro, neću ulaziti u prepucavanja. Radi se o činjenici da ono što je rezervirano, to je i na računu. Govorimo na neki način o konceptu unaprjeđenja, u smislu bolje kategorije sobe'. Marić je rekao kako nije pitao zašto su ga smjestili u skuplju sobu kao i da ne zna koliko je soba skuplja. 'Ljubaznost hotela i osoblja nikad ne propitujem. Račun i sve ostalo što će me Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa tražiti, rado ću predočiti,' poručio je. Marić je uvjeren da kao državni dužnosnik nije primio nedopušteni dar, ali dodao je kako nije na njemu da o tome sudi. 'Povjerenstvo će to utvrditi jer takva vrsta boravka odnosno unaprjeđenja kategorizacije nije stvorila kod mene bilo kakvu ovisnost prema tom društvu', zaključio je ministar.