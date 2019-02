Mamić na Dinamov veliki dan dobio i treću optužnicu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pred Županijskim sudom u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Zdravka Mamića. Mamića se se tereti za zloporabu u gospodarskom poslovanju. Riječ o trećoj optužnici koja je stigla na adresu moćnika iz Maksimirske 128

U priopćenju ŽDO Zagreb, Mamićevo ime se ne spominje, tereti ga se da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. u Zagrebu i Klagenfurtu (Austrija), i to od 25. rujna 2002. do 5. studenog 2002. kao član izvršnog odbora GNK Dinamo, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član uprave Dinama, ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima kluba s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu, podigao 2,2 milijuna eura koje je zatim koristio za osobne potrebe.