Maloj hrvatskoj općini prekipjelo: Tko odbije raditi, gubi socijalnu pomoć

Tko odbije raditi, gubi pravo na socijalnu pomoć u visini od 1400 kuna, kratko i jasno poručuju iz općine Kloštar Podravski. Najnoviji je to socijalni rez za koji se odlučila općinska uprava kako bi, tumače, uveli red i disciplinu u svoju društvenu zajednicu

U obračun s korisnicima socijalne pomoći krenuli su u općini Kloštar Podravski. Onaj tko ne radi, odlučili su, neće dobiti 1400 kuna 'socijale'. Na njihovom popisu je 24 primatelja socijalne pomoći, a najveći problem je što se ne odazivaju na pozive da odrade svojih 30 do 90 sati.

'Sukladno Zakonu, primatelji socijalne pomoći moraju odraditi 30 do 90 sati u zajednici, za opće dobro. Mi smo još to smanjili na minimum, na samo 30 sati, no s njihove strane i dalje je preveliki bezobrazluk. Nitko ih ne tjera na ništa posebno, samo da malo počiste i slično. Njih četiri-pet konstantno rade i dolaze pa su se pobunili da neće ni oni više raditi, ako dobivaju novac i oni koji ništa ne rade', rekao je općinski načelnik Siniša Pavlović, piše epodravina.