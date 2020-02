Majić o koronavirusu: Ako svi znamo svoj dio odgovornosti, sustav funkcionira

Stožer civilne zaštite Grada Zagreba izvijestio je u četvrtak kako su spremni za pružanje logističke podrške u slučaju širenje koronavirusa, a ona se odnosi na osiguranje prometnica, infrastrukture kao i eventualnog stavljanja imovine Grada i objekata u potencijalne jedinice izolacije

"Jako je važna vertikala komunikacije da svatko zna što radi u okviru svojih ingerencija i upravo to svaki dan potvrđujemo i ako svi znamo svoj dio odgovornosti, sustav funkcionira. Ovo je pitanje sustava", izjavila je novinarima nakon sastanka zagrebačkog Stožera njegova načelnica i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić .

'to je kontraproduktivno'

Objasnila je da je u njihovoj nadležnosti podrška zagrebačkom stožeru zdravlja, ali i u koordinaciji Nacionalnom stožeru civilne zaštite.

"Naša podrška ogleda se u dodijeli i dijeljenju materijala, osiguranju prometnica, infrastrukture, eventualnog stavljanja imovine Grada Zagreba i objekata u potencijalne jedinice izolacije", istaknula je Majić.

Nije proglašena epidemija pa zato nema odluke o karanteni

Na pitanje kako komentira navode da će jedna od tih jedinica biti Tomislavov dom na Sljemenu, Majić je rekla da će Grad Zagreb i Nacionalni stožer pravovremeno i točno informirati javnost te da će se pripremiti po protokolu i proceduri.

Objasnila je da nije proglašena epidemija, pa zato niti nemaju odluku o karanteni.

Zamolila je medije da ne šire paniku jer se u objekte smještaju zdravi ljudi, a oni te objekte moraju pripremiti kompletno logistički, od zaposlenika do objekta. Istaknula je da će takvih lokacija biti diljem Hrvatske.

"Kako će se situacija događati, to nitko ne može predvidjeti i zato smo dužni na nivou Grada Zagreba napraviti sve pripremne radnje. O pripremnim radnjama, prije svega epidemiološkim, organizacijskim ne možemo ovog trenutka govoriti iako smo ih mi i simulirali", istaknula je Majić. Objasnila je kako upravo zbog toga da bi ti objekti služili svrsi nije potrebno kroz medije davati informacije gdje se ti objekti nalaze, a kada se i ako budu stavljali u funkciju, mediji će biti obaviješteni kako bi pravodobno i točno informirali građana.

Objasnila je da pripremaju objekte prema nalogu za mobilizaciju objekata, ali će to ovisiti o epidemiološkoj slici na koju je Grad Zagreb uistinu spreman odgovoriti. Podsjetila je da su i do sada svim pripremnim radnjama i odgovorili na najvišoj razini a to mogu zato što imaju Ured za upravljanje u hitnim situacijama koji im je de facto cjelogodišnja podrška u simulaciji ovakvih situacija. Rekla je da njima u Gradu Zagrebu ovakve situacije nisu nepoznate, osim teorijski jer su imali situacije s izbjeglicama gdje su promptno i na razini Hrvatske najbolje reagirali.

Majić je rekla da su za logistiku predviđeni novci u državnom proračunu, temeljem izvršenih poslova koje još nisu izvršili, osim ove pripremne radnje.