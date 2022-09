Mito bez srama i straha: Tko su glavni akteri najnovije afere u hrvatskom pravosuđu?

Pravosudni sustav ne uživa veliko povjerenje građana, a to će još produbiti aktualna afera u kojoj su uhićeni sutkinja Maja Šupe, odvjetnik Branimir Zmijanović i poduzetnik Blažo Petrović

Još u svibnju ove godine bivši djelatnik MUP-a Tomas Rajner za tjednik Nacional tvrdio je da je Šupe tijekom 2013. bila podmićena kako bi ishodila oslobađajuću presudu za Petrovića. Rajner je nakon odlaska iz MUP-a godinama surađivao s njime.

Poduzetnik dobro poznat hrvatskom pravosuđu

'Negdje koncem svibnja 2013. pozvao me Blažo Petrović i rekao mi da je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio kupnju jedne nekretnine na području općine Šibenik. Zamolio me da umjesto njega potpišem predugovor i ugovor o kupoprodaji te nekretnine. Zapravo se radilo o nekretnini koja je trebala biti kupljena od Janje Šupe. Petrović mi je rekao da se on u toj transakciji ne smije pojaviti izravno zato što je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio da će ga osloboditi od kaznene odgovornosti na Općinskom sudu u Šibeniku i ishoditi potvrđenje te oslobađajuće presude na Županijskom sudu za iznos od 15.000 eura', rekao je Rajner za Nacional.