Mađarska podigla optužnicu protiv ukrajinskog kapetana zbog sudara brodova na Dunavu

Mađarski tužitelji u četvrtak su podigli optužnicu protiv ukrajinskog kapetana švicarskog kruzera koji se sudario s manjim brodom u svibnju na Dunavu, pri čemu je poginulo 27 ljudi

Mermaid je prestigao kruzer te je imao prednost prilikom prolaska ispod mosta, rekli su tužitelji. Usprkos tome, kapetan kruzera ubrzao je, iako je manji brod bio uočljiv te ga je kapetan mogao vidjeti na radaru.

'Kapetan nije obratio dovoljno pažnje, nije se fokusirao na upravljanje brodom nekoliko minuta', rekli su tužitelji, dodajući da kapetan nije održao sigurnu udaljenost te nije poslao radio signal i zvuči signal, što je potrebno prilikom preticanja.

'(Nakon sudara) Mermaid je bio u potpunosti ispod vode oko 30 sekundi te je potonuo', dodaju tužitelji.

Policija je ustanovila kako je kapetan šezdesetčetverogodišnji C. Jurij iz ukrajinske Odese. Njegovi su odvjetnici prethodno rekli kako je on jako potresen, ali da nije učinio ništa pogrešno. Švicarska tvrtka Viking Cruises, koja je vlasnik kruzera, rekla je kako surađuje s mađarskim istražiteljima. Tužitelji su rekli u četvrtak da bi kapetan mogao dobiti od dvije do 11 godina zatvora.