Šef KB Dubrava: Najmlađi bolesnik u respiracijskom centru ima 22 godine

Bolnica u Dubravi, uz Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', iznijela je do sada najveći teret u borbi protiv epidemije. Ravnatelj KB-a Dubrava prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med., rekao je u Dnevniku HTV-a kako je trenutačno tamo 106 bolesnika s Covidom, od toga 23 na intenzivnom liječenju, odnosno na respiratoru. Dodao je da se KB Dubrava intenzivno sprema i povećava svoje kapacitete te prati porast oboljelih i pritisak na bolnicu

Naglasio je kako je bolnica spremna za prihvat bolesnika te očekuje da će pritisak na zdravstveni sustav, odnosno na KB Dubrava, idućih dana biti veći nego do sada.

'Imamo i mladih bolesnika, primjerice, najmlađi bolesnik u respiracijskom centru ima 22 godine. Najmlađa osoba koja je na respiratoru ima 47 godina. To su sve teški bolesnici, i dob nije takva kao na početku pandemije', naglasio je. "

'Među preminulim bolesnicima znatno je veći broj onih koji nisu cijepljeni'

Većina hospitaliziranih je necijepljena, no ima i dvadesetak posto onih koji su cijepljeni. Lukšić je kazao kako među cijepljenim bolesnicima ima onih koji nisu reagirali na cjepivo, koji nisu uspjeli stvoriti imunološki odgovor, no, to se radi većinom o osobama koje imaju druge komorbiditete i čije je zdravstveno stanje općenito loše.