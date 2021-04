Lokalni stožer: Imunitet do kraja svibnja za polovicu stanovnika Karlovačke županije

U dvorani karlovačke Ekonomske škole traje cijepljenje protiv covida-19, odaziv 500 pozvanih je dobar, a s time i velika vjerojatnost da će se primijeniti svih 3.800 ovaj tjedan pristiglih doza, potvrdio je u subotu Županijski stožer Civilne zaštite.

U srijedu je na istom mobilnom punktu AstraZenecom od 500 naručenih cijepljeno 497 ljudi. To je, kako je rekla, "više no što smo i očekivali".

Kroz cijeli tjedan procijepljeno je 2.800 ljudi u ambulantama obiteljskih liječnika.

Masovnije cijepljenje slijedećeg tjedna, u utorak, provest će se u Ogulinu, a ravnateljica tamošnjeg Doma zdravlja Zlata Poljak Kurelac rekla je Hini da očekuje dobar odaziv, kao i u ranijim akcijama procjepljivanja.

U Ogulinu je do sada cijepljeno preko 1.700 ljudi, te Poljak Kurelac očekuje da će se u utorak primijeniti sve naručene doze, 260 doza AstraZeneca i 312 Pfizera.

Cijepljenje će se provesti u dvorani pored Prve Osnovne škole, a liječnici će teško pokretnim i nepokretnim pacijentima ići i u kuće.

Do sada je u Karlovačkoj županiji cijepljeno nešto više od 16.000 građana, plan je do kraja svibnja procijepiti 32.000 stanovnika, a kad se tome doda 20.000 osoba koje su preboljele covid, proizlazi da će do kraja narednog mjeseca polovica građana županije imati imunitet i to je, kaže Hajsan Dolinar, preduvjet da brojke zaraženih počnu znatno opadati.

Tek tada, dodala je, moći ćemo ozbiljnije popuštati protuepidemijske mjere.