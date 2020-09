Ljubo Pavasović: Jelisavac je teretio neke suoptuženike i priznao cijelo djelo

Odvjetnik Dražena Barišića Ljubo Pavasović komentirao je puštanje iz istražnog zatvora Tomislava Jelisavca, predsjednika Uprave VG Vodoopskrbe, koji je osumnjičen da je s gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem sređivao poslove Kreši Peteku

'Imam informaciju da je Tomislav Jelisavac dopunio svoju obranu, a nama to znači da je teretio neke suoptuženike i priznao cijelo djelo. Pretpostavka je da je on iskazao da je sve radio na prijedlog Dražena Barišića , jer inače USKOK ne bi ukinuo istražni zatvor. No još je puno pitanja na koja nemamo odgovore', komentirao je odvjetnik Dražena Barišića Ljubo Pavasović Visković za N1 .

'Tada je bilo jasno da će uslijediti istražni zatvor, pa s opsežnom obranom ne bi ništa dobili. Vjerujem da ćemo do kraja negirati ono što nam se stavlja na teret i da ćemo objasniti kontekst svih događaja. Nije snimljen iznos novca, Barišića se tereti za trgovinu utjecajem i pogodovanje prilikom postupka javne nabave. Do sada bi USKOK da ima dokazne radnje o primanju mita to uvrstio u optužnicu, no za sada nema nikakvih naznaka o tome da bi Barišiću bio obećan bilo kakav novac', rekao je Pavasović.

Kazao je i kako nitko od branitelja još nije vidio cijeli spis.

'Kada vidimo taj dokument moći ćemo reći tko je bila primarna meta, a tko je bio slučajno uhvaćen. USKOK nam to za sada nije dao', rekao je.

Dodao je kako je za Grgića ostavka bila najavljena, ali ne zna je li je i podnio.

'Činjenica je da, ako je netko gradonačelnik i da ostavku na tu poziciju, umanjuje mogućnost za ponavljanje djela.', rekao je te dodao kako misli da sve što se događa je 'veliki folklor', a pošto nismo ni blizu sudnice, politika u nju nije mogla ući.

'Teško je da će politika o svemu moći odlučivati. Mediji i politika stvaraju kontekst, ali ne u nekoj dramatičnoj mjeri', rekao je.

'Prepucavanje premijera i predsjednika su folklor, a pitanje je zapravo - je li netko nešto trebao znati. Premijer nema što tražiti u nekoj istrazi, da. Ali nevjerojatno je da se premijeru nije ni natuknulo da se u ovoj istrazi nešto događa, a posljedično i predsjedniku. Organi trebaju paziti na to da se neki ljudi ne uprljaju u takvim situacijama, sustav očito ima problem u ovakvim situacijama. Ne mogu svi sada prati ruke i reći da nisu znali. Da, premijer neće upravljati istragom, ali da moraš znati - moraš znati', rekao je Pavasović.