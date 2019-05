Litva u nedjelju bira novog predsjednika, prednost ima troje proeuropskih kandidata

Devet kandidata natječe se u nedjelju za novog litavskog predsjednika, nasljednika Dalije Grybauskaite, a najviše izgleda za ulazak u drugi krug 26. svibnja ima troje, redom proeuropskih kandidata

Litavsko gospodarstvo oporavilo se i ima dobar rast, no socijalne nejednakosti i siromaštvo dominirali su javnom raspravom uoči izbora za šefa države koji bi naslijedio Grybauskaite, a ona bi se nakon dva uzastopna mandata mogla natjecati za predsjednicu Europskog vijeća.

Šimonyte je popularna kod dobrostojećih i obrazovanih birača, a Skvernelis, koji je kampanju začinio populističkim naglascima, uživa potporu siromašnih ruralnih područja

Neovisni Nauseda u kampanji inzistira na premoštenju jaza između bogatih i siromašnih u zemlji od 2,8 milijuna ljudi sa stalnim demografskim padom.

"Građani su gladni društvene pravde i traže kandidata sposobnog prevladati sadašnja društvenu podijeljenost", ocjenjuje Donatas Puslys, analitičar u političkog insitituta u Vilniusu.

Svi su kandidati uvjereni Europejci i pristaše NATO-a koji se u toj baltičkoj zemlji, nekada u sastavu Sovjetskog Saveza, smatra obrambenim bedemom od ruskog susjeda.

Litavcima su zadnjih godina plaće rasle rapidno, gotovo 10 posto na godinu te prosječna bruto plaća iznosi 970 eura. No siromaštvo i nejednakost prihoda u Litvi među najvećima su u Europskoj uniji zbog fiskalne politike koju kritizira i Bruxelles.

Šimonyte (44), kompetentna je tehnokratkinja po ocjeni mnogih. Izbornu kampanju završila je velikim skupom u Vilniusu. Predlaže da se gospodarski jaz između ruralnih i urbanih područja smanji stimuliranjem ekonomije i kritizira populistička "brza, jednostavna i lažna rješenja".

Oštrim mjerama štednje odgovorila je na krizu 2009,, kada je gospodarstvo palo za 15 posto. Kritičari joj zamjeraju da je tada srezala plaće javnih službenika i umirovljenika, a pristaše hvale njezine hrabre odluke koje su omogućile da već godinu dana poslije zemlja ostvari gospodarski rast i to bez devalvacije nacionalne valute.

Nakon poraza konzervativaca na parlamentarnim izborima postala je zamjenica guvernera središnje banke, a 2016. izabrana je u parlament. Nije formalno pristupila stranci konzervativaca.

Skvernelis, bivši zapovjednik policije koji govori bez dlake na jeziku, svoju je kampanju usredotočio na nezadovoljne birače, stanovnike ruralnih zona. Taj 48-godišnji, katkad impulzivni kandidat, svoje rivale naziva "elitistima" te obećava "učinkovitu borbu protiv korupcije", smanjenje socijalne isključivosti i podršku obiteljima.

Ugled je stekao reformama za iskorjenjivanje korupcije i poboljšanjem sigurnosti na cestama. Vodio je savez Zelenih i Seljaka do izborne pobjede 2016., kada je postao premijer, no nije formalno pristupio stranci.

Zbog žučljivih svađa s političarima i novinarima te s predsjednicom Grybauskaite, koja je najpopularnija političarka u zemlji, neki dvoje da taj kandidat ima kvaliteta za šefa države.

Bivši bankarski savjetnik, 54-godišnji Nauseda, poznat po svojim ekonomskim analizama, obećava stvoriti "državu blagostanja" i poziva na jačanje socijalnog dijaloga. Birači cijene njegovu nepristranost jer je iznad političkih svađa i to je njegov adut.

U politici nema iskustva veće se deset godina istaknuo u javnosti podrobnim analizama gospodarskih i financijskih pitanja. Nema nikakvu političku snagu koja stoji iza njega.

Nauseda je "umjeren i odmjeren u gotovo svim pitanjima, možda i previše, pa to ponekad budi sumnju i postavlja pitanja u što on istinski vjeruje", kaže Kestutis Girnius, analitičar na Sveučlilištu u Vilniusu. Za pristaše on je novo lice, eurdit koji može unijeti viša sklada u politički život, a protivnici u njemu vide neodlučnog kandidata koji je u službi poslovnih krugova.

U Litvi predsjednik je odgovoran za vanjsku politiku i sudjeluje na summitima Europske unije, imenuje ministre, suce, zapovjednika vojske i guvernera središnje banke, no najčešće uz uvjet da za to dobije zeleno svjetlo premijera ili parlamenta.