Linić udario po Grbinu, nahvalio mjere pomoći Vlade, ali i naveo što je još trebalo napraviti

Bivši ministar financija Slavko Linić gostujući u RTL Direktu komentirao je paket mjera koji je predstavila Vlada te ga smatra sveobuhvatnim i dobro pogođenim

"Tiče se PDV-a, pogotovo na hranu. To znači da će mjere moći itekako ublažiti udar koji će još uvijek energetika imati na cijenu hrane. Budući da se za građane cijena plina i struje diže tek 1. travnja, smatram da mjere nisu zakašnjele. Ovakva politika će kontrolirati i cijenu goriva i cijenu plina i struje.

Vidi se da se išlo na povećanje broja korisnika i iznosa za socijalno osjetljive i ugrožene energetski, ali i na dio poljoprivrednika, poduzetnika i ribara. Sveobuhvatan i na vrijeme donijet paket mjere jer morate sagledati cijelu situaciju. Prije dva mjeseca ne bi bio donesen takav sveobuhvatan paket", rekao je Linić na RTL-u.

Linić kaže i kako se građani ne trebaju bojati hoće li poduzetnici smanjiti cijene jer on vjeruje da oni nisu nemoralni jer će sigurno prihvatiti nove mjere. "Ako pojedini poduzetnici to ne budu prihvatili mislim da će Vlada tome stati na kraj". Isto tako Linić smatra kako zamrzavanje cijena hrane ne vodi nečemu jer je to vrlo rizično.