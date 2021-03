Lauc: Širenje virusa nije problem ako nemamo teško bolesnih ljudi... Mislim da bi bila velika pogreška uvoditi neke nove zabrane

Cijepili smo preko 200,000 ljudi i to nažalost još uvijek ne može imati značajniji učinak na broj zaraženih, no već sada vidimo učinke na broju teško bolesnih ljudi, budući da prijemi u bolnice rastu puno sporije od broja zaraženih ljudi. To je izvrsna vijest, jer su upravo teško bolesni i preminuli ono što želimo izbjeći, dok samo širenje virusa nije problem ako nemamo teško bolesnih ljudi, rekao je Gordan Lauc, molekularni biolog i član Vladina Znanstvenog savjeta, za Odjel weba i multimedije HRT-a

Lauc vjeruje da će se s dolaskom proljeća virus puno sporije širiti, čemu smo svjedočili prošle godine. 'Nažalost ovaj ožujak je dosta hladan tako da još uvijek ne vidimo blagotvorni učinak toplog vremena, no osobno vjerujem da on neće izostati', rekao je Lauc za HRT.

Ističe kako je sve više dokaza da se SARS-CoV-2 vrlo neučinkovito prenosi na otvorenom te stoga vjeruje da će dolaskom ljepših dana to odigrati važnu ulogu. 'Isto tako, s prestankom sezone grijanja više nećemo imati problem jako suhog zraka koji isušuje sluznice i olakšava virusima da prođu kroz našu mukoznu barijeru', kaže Lauc. U Hrvatskoj je broj novozaraženih koronavirusom porastao u odnosu na prošli tjedan za 46 posto, a među 12 umrlih u posljednja 24 sata je i 12-godišnja djevojčica. Incidencija je 222,7, najniža je u Istarskoj županiji, a najviša u Primorsko-goranskoj županiji. Mnogi rast novooboljelih povezuju s popuštanjem mjera, ali i slobodnijim ponašanjem građana. Budu li brojke i dalje rasle, strahuje se da bi za Uskrs moglo doći do novog zatvaranja.

Lauc kaže kako nema nikakve dvojbe da je kontakt među ljudima ono što omogućava širenje virusa, no tvrdi da se niti kod nas, a niti u svijetu formalne mjere raznih zabrana nisu pokazale učinkovitima. 'Vidimo da je pred nekoliko tjedana najveći rast bio u Dubrovačko-neretvanskoj, no tamo već neko vrijeme vidimo da se broj slučajeva smanjuje. Nakon toga je najviše rasla Splitsko-dalmatinska, a zatim Primorsko-goranska. U istom periodu u gotovo cijeloj Slavoniji smo vidjeli smanjenje broja slučajeva. To je vrlo jasan dokaz da formalno nametnute mjere nisu odlučujući faktor u širenju epidemije', kaže molekularni biolog. Tvrdi da su jedine učinkovite formalne mjere zabrane većih okupljanja i ograničavanje manjih okupljanja, što se može regulirati propisima. Nakon toga je, dodaje, jedini ključni parametar ponašanje ljudi, a tu pomaže samo edukacija.