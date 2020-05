Cijepljenje nas može zaštititi od bolesti koje ne moramo preboljeti, poručio je u srijedu molekularni biolog i član Vladina znanstvenog savjeta Gordan Lauc, upozorivši na pokrete koji se protive cijepljenju kao otkriću znanosti koje jedino može riješiti problem koronavirusa

"Ne mogu shvatiti ideju da se čovjek boji čipiranja cjepivom ako uvijek u džepu ima mobitel koji ga prati informacije o svemu što govori, piše i gdje se nalazi te šalje drugdje. Cjepiva sigurno nemaju u sebi čipove. Cjepiva nisu neke 5G antene, to su otkrića znanosti jedina koja mogu riješiti ovaj problem", izjavio je Lauc,

Za RTL Direkt je komentirao poruke popularnog pjevača Tonija Cetinskog i nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena koji su se žestoko usprotivili cijepljenju protiv koronavirusa.

Cetinski je tako u video poruci naveo kako ne da da ga itko cijepi. "Otvorite Goli otok za nas koji ne žele da se cijepimo, da nas lijepo lisicama privedete na Goli otok. Je li moguće da je sve ovo zato samo da bi nas se cijepilo, da bi nas se čipiralo i slične gluposti", kazao je Cetinski.

I Lovren je rekao kako ga nitko u životu neće natjerati na ništa što ne želi, misleći na cijepljenje protiv koronavirusa.

Lauc je, pak, na to reagirao upozorenjem na problem što već 50, 60 godina ljudi ne umiru od zaraznih bolesti, pa su prestali biti svjesni koliko bolesti mogu biti opasne.

"Dok su oko nas bile velike boginje, dok je bio polio, dok su bile ospice, dok su djeca umirala, onda nam je bilo jasno da su bolesti opasne. Sad smo zaboravili i onda evo zadnjih nekoliko godina javlja se taj čudan pokret koji koristeći razne argumente, nekakve slobode izbora, nekakvog straha za zdravlje, promovira izbjegavanje jednog od najvećih otkrića medicine i znanosti u povijesti, a to je cijepljenje koje nas može zaštiti od bolesti koje ne moramo preboliti", naglasio je.

Cetinski i Lovren zloupotrebljavaju ugled i u javnost izlaze s informacijama koje ne razumiju

Istaknuo je kako ga Cetinski i Lovren nisu naljutili, već mu je žao što oni, koji su u svojim područjima izvrsni, vrhunski nogometaši i pjevači, na "neki način zloupotrebljavaju svoj ugled i u javnosti izlaze s informacijama koje u biti ne razumiju".

"To je jednostavno krivo i u ovoj situaciji je posebno opasno. Jer jedna je stvar sloboda čovjeka, znači mi imamo pravo na određene izbore, ali izgubili smo pravo na apsolutnu slobodu onog trenutka kada smo počeli živjeti u društvu. Nemamo pravo voziti krivom stranom autoputa, ubit ćemo nekog, ne možemo ubiti prvu osobu koja nam se ne sviđa, nama to društvo ne dozvoljava i zato ne ne treba stavljati apsolutnu slobodu kao nešto što je cilj", poručio je Lauc.

Istaknuo je kako će se na cjepivo protiv koronavirusa još čekati, baš zato kako bi bili sigurni da je cjepivo dobro, da nije opasno, da će pomoći ljudima, da neće naškoditi. "Treba napraviti puno kliničkih istraživanja i nećemo ga sigurno imati prije najranije početka iduće godine", rekao je.

Upitan zašto su zemlje na istoku Europe prošle bolje od zapada, odgovorio je kako je u ovih nekoliko mjeseci od pojave covida-19 teško doći do čvrstih i pouzdanih rezultata istraživanja.

"I onda se javljaju nekakve korelacije gdje ljudi povežu različite stvari, recimo na istoku Europe imamo više cijepljenih protiv tuberkuloze, bilo je manje bolesnih ljudi. Ali, istraživanje u Izraelu je pokazalo da cjepivo protiv tuberkuloze ne liječi koronavirus. Znači to je bila samo jedno od pretpostavki koja se pokazala netočnom", ustvrdio je.

Kao vjerojatni razlog zašto je na istoku Europe više zaraženih i umrlih nego na zapadu navodi prometnu povezanost, odnosno to što su ljudi iz prvog žarišta u Lombardiji daleko više išli u Španjolsku,Francusku, nego u Mađarsku ili Slovačku.

U Hrvatskoj je situacija jako dobra

Ne misli da su u Hrvatskoj prerano propuštene zaštitne mjere, ističući da je "u Hrvatskoj situacija jako dobra", da je primjerice u Zagrebu u zadnjih tjedan dana tek jedan pozitivan slučaj, "tako da ako smo u kontaktima s ljudima oko sebe nije veliki rizik da ćemo pokupiti koronavirus".

No, naglasio je, ne smijemo zaboraviti je da ovaj virus ne možemo istrijebiti, ne možemo ga uništiti, već će svi više-manje doći u kontakt s virusom ako ne bude dovoljno brzo razvijeno cijepivo, "a da bismo preživjeli kao društvo, moramo funkcionirati, mi moramo raditi".

"Danska i Austrija su otvorile škole već prije nekoliko tjedana i nemaju nekakav veliki porast oboljelih, tako da mislim da ovaj korak Vlade je jedan hrabar korak, ali mislim da će se pokazati kao dobar, da ćemo ipak uspjeti pokrenuti turizam, spasiti sezonu, preživjeti na neki način ovu krizu kao društvo, a da nećemo platiti preveliku cijenu u ljudskim životima", istaknuo je Lauc.

Ne misli da je prerano niti planirano otvaranje granica za turiste, jer u velikom dijelu Europe situacija nije loša, čitav istok Europe ima sličnu situaciju.

Ne vidim razloga za zatvaranje granica

"Ako je netko došao iz Austrije, Slovenije, Mađarske nije bitno različito kao da je netko došao recimo iz Dubrave u Veliku Goricu. Stvarno ne vidim razloga za zatvaranje granica unutar Europe, jer mi smo zapravo jedna mala cjelina gledano na planeti. Tako da osobno mislim da je to bila jedna jako dobra odluka i nadam se da se neće pokazati krivom", poručio je.

Lauc, ipak, navodi kako ne možemo biti sigurni da na jesen neće doći drugi val zaraze, da taj rizik postoji.

"Dakle, ako nam ljeto da pauzu virus se na jesen sigurno vraća, to ćemo za nekoliko tjedana vidjeti kada vidimo ono što se trenutno događa u Čileu i Argentini, a tamo je veliki broj slučajeva koji se povećavaju s dolaskom jeseni. Onda ćemo znati da nas na jesen čeka isto to, ali ćemo u jesen biti u daleko boljoj situaciji nego što smo bili ovu zimu, jer tada stvarno o virusu nismo znali ništa. Tako da ćemo se puno lakše nositi s tim drugim valom nego što bi bilo da smo se našli u situaciji New Yorka ili Lombardije u ožujku", ustvrdio je.