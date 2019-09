Lalovac: Ako se ovako nastavi, gotovinski krediti mogli bi postati novi 'švicarac'

Gostujući u emisiji Točka na tjedan televizije N1, bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac komentirao je strelovit rast gotovinskih kredita, koji nije dobro kontroliran te da zbog toga može prijetiti ponavljanje sličnoga scenarija kao u slučaju krize oko švicarskog franka

'Ako se iznosu podignutih gotovinskih kredita pridodaju i dopušteni minusi po tekućem računu i drugi troškovi, penjemo se i na brojku od 50 milijardi kuna', rekao je Lalovac na televiziji N1.

Komentirajući odluku Vrhovnog suda u kojoj se navodi da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima, Lalovac je rekao da ministarstvo pravosuđa sada treba regulirati to pitanje, u slučaju da dođe do velikoga broja tužbi dužnika protiv banaka.

'Ako 125 tisuća građana krene s individualnim parnicama prema sudovima, bojim se da će to opteretiti postupak. Imate problem procedure, nalazak odvjetnika, zakazivanje ročišta, mi još ne znamo kako bi to izgledalo na sustav pravosuđa i bilo bi dobro da se ministar pravosuđa na to referira', rekao je Lalovac.

Istaknuo je da se radi o potpuno novoj situaciji i da je treba dobro sagledati kako bi se iznašlo najefikasnije rješenje.