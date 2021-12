Dražen Lalić: Milanović je izabran kao kandidat ljevice, a govori kao kandidat desnice. On više sebe ne kontrolira

Za RTL Direkt sociolog i politolog Dražen Lalić i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan govorili su o aktualnim političkim temama i skandalima. Između ostalog komentirali su i predsjednika Zorana Milanovića

'Ja mislim da on ima jednu karakternu osobinu, kad fula, da nikad neće priznati da je pogriješio. Mislim da je pogriješio u obje izjave, ja osobno mislim da je. Imate one teme koje ne treba dirati, ne možete dobro objasniti, a ne mogu se u javnim nastupima dobro objasniti. On jednostavno, da bi dokazao da je u pravu, onda ide još dodatno eskalirati i onda nas odvede nigdje. De facto nismo ništa napravili, nigdje nećemo doći i nismo ništa novo naučili. Samo ćemo se dodatno svađati neko vrijeme. Vi ste tu sretni jer vi imate naslovnice, prve minute, imate super izjave', kazao je Macan na RTL-u.

Podsjetimo, Milanović je uzburkao duhove u javnosti zbog izjava o Srebrenici i obitelji Zec. 'Milanović ima manjak moći i sve manju moć i na sve manje stvari može utjecati, ali Milanović s druge strane ima višak rječitosti i volje za komunikacijom. On je stalno dostupan što je dokaz da ima jako malo i sve manje moći, i on više sebe ne kontrolira, što će reći i vjerojatno kad bi malo bolje promislio i kad bi pogledao definiciju genocida i kad bi usporedio s onim što je rekao, onda bi vidio. On je pravnik, on bi trebao znati tu definiciju. Onda bi shvatio da je bio jako u krivu i da je time što je dao te izjave i onda još plus izjavu o ubojstvu obitelji Zec, da je jako naštetio ugledu Hrvatske u regiji pa i izvan regije. Mislim da i svođenje na puku statistiku pojava događaja koji se motre kao genocid, je jako neprimjereno. Mislim da je osam tisuća i tristo i nešto ubijenih muškaraca na području Srebrenice po svim određenjima pojma genocid. Jer, radi se o nastojanju, o planu, o namjeri da se unište pripadnici jedne skupine. To je zapravo bez obzira na razliku o broju ubijenih, to je isto kao holokaust. Ja sam sad bio na utakmici, Dinamo-Hajduk u Zagrebu, bilo je 9 tisuća i nešto različitih navijača i publike, navijača obje momčadi. To je zapravo puno ljudi. Toliko je ubijeno u, mislim, 4 dana, par dana na području enklave Srebrenica. To je zločin koji vapi do neba, nije mu to na čast. Mislim da se mnogi njegovi birači srame u ovom momentu', smatra Lalić.

Macan naglašava da Milanovića trenutno prozivaju s ljevice, ali nitko s desnice. 'U Valpovu je dosta pazio što će reći, ako je imao ove osobne uvrede, to nikad ne zaustavlja, ali u Valpovu je radio taj balans i rekao je, što je s ovim drugim zločinima što su ostali nekažnjeni. Dakle, ove smo kao kaznili, a ove smo isplatili odštetu ili što je sve rekao. Ali imamo zločin na hrvatskoj strani i on uvijek dobije to odobravanje s desnice kad otvori to pitanje jer činjenica je da nismo jednako procesuirali sve ratne zločine', kaže.