Lagao je, vrijeđao, nizao gafove, ali u karijeri je stalno napredovao. Hoće li Boris Johnson napokon zasjesti na vrh britanske politike?

Boris Johnson, osebujan konzervativni tvrdolinijaš britkog jezika i sklon gafovima, izrazit je favorit za nasljednika Therese May na mjestu britanskog premijera. Ipak, njegova snažna posvećenost Brexitu bez dogovora s Europskom unijom smatra se problematičnom među umjerenijim torijevcima te bi u konačnici mogla i raskoliti stranku. Prema nekim previđanjima, Johnson bi mogao odmah poslije preuzimanja dužnosti biti i srušen ako ne uspije uvjeriti stranačke protivnike da ga podrže kao premijera

Boris Johnson, ili punim imenom Alexander Boris de Pfeffel Johnson , rođen je 19. lipnja 1964. u Sjedinjenim Američkim Državama. Roditelji su mu Britanci, a otac Stanley u vrijeme njegova rođenja studirao je ekonomiju na Sveučilištu Columbia u New Yorku pa je po rođenju prijavljen i američkim i britanskim vlastima te je imao pravo na oba državljanstva. Kao dijete Johnson je živio u New Yorku, Londonu i Bruxellesu prije dolaska u internat u Engleskoj. Dobio je stipendiju za Eton, a kasnije je studirao klasičnu filozofiju i književnost na Balliol Collegeu u Oxfordu, na kojem je bio i predsjednik Oxford Uniona.

Prije karijere u politici Johnson se bavio novinarstvom. Počeo je kao reporter za The Times 1987., ali je dobio otkaz jer je fabricirao izjave. Zatim se zaposlio u The Daily Telegraphu, u kojem je radio kao dopisnik koji je pokrivao Europsku zajednicu, a dogurao je i do funkcije pomoćnika glavnog urednika. Pisao je kolumne za The Spectator, čiji je također bio urednik, a u posljednje vrijeme poznata je njegova kolumna u The Daily Telegraphu, preko koje je često kritizirao premijerku Theresu May i njene poteze vezane uz Brexit.

Politikom se aktivnije počeo baviti 1997., kada je izgubio izbore za mjesto u parlamentu, ali je zapažen te se počeo pojavljivati u raznim televizijskim emisijama.

Njegovo nepristojno ponašanje i povremene zajedljive primjedbe učinili su ga zvijezdom u britanskim talk showovima i vrlo brzo jednim od najprepoznatljivijih britanskih političara. Zahvaljujući takvoj reklami u parlament je ušao 2001. godine, no politički uspon bio mu je ugrožen u više navrata upravo zbog karakteristika koje su ga učinile zvijezdom.