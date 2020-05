Zvonko Kusić, posebni savjetnik predsjednika hrvatske Vlade za društvena pitanja, rekao je u subotu da je ovogodišnje obilježavanje 75. obljetnice Bleiburške tragedije proteklo dostojanstveno, ocjenivši da je Bleiburg jedna od najvećih tragedija u povijesti Hrvata

Ove godine zbog pandemije, komemoracije su održane na tri mjesta, u Bleiburgu, Zagrebu i Sarajevu. Komemoracije su bile dostojanstvene, a zbog specijalnih uvjeta bilo je manje sudionika, rekao je na Hrvatskoj televiziji akademik Kusić.

Dodao je kako je bleiburška tragedija jedna od najvećih u povijesti hrvatskog naroda.

"To je slučaj kada su pobjednici glorificirali pobjedu, a grobovi poraženih se nisu ni obilježavali, a to se prenosilo u obiteljima - to su obiteljske tragedije, uvijek su živjele u narodu", kazao je.