Kuščević najavio: Ukidamo dužnost pomoćnika ministra

Ministar uprave Lovro Kušćević najavio je u četvrtak ukidanje dužnosti pomoćnika ministara te se zauzeo za depolitizaciju javne uprave, kako bi postala učinkovitija i na usluzi građanima

'Do kraja godine donijet ćemo zakon po kojem će prestati postojati dužnost pomoćnika ministra, a na čelu uprava će biti ravnatelji kao službenici, a ne kao dužnosnici' rekao je Kuščević sudjelujući u radu 12. Hrvatsko-francuskih upravno-pravnih dana.

To znači da će jedno ministarstvo imati samo jednog političara - to će biti ministar, a službenici će imati kontinuitet i biti neovisni o politici, kaže Kuščević dodajući kako će to biti doprinos depolitizaciji javne uprave.

"Što se tiče obrazovanja, imamo program kojem je cilj propisati koje kompetencije, radna iskustva i znanja mora imati službenik, a u tom programu je i dio koji se odnosi na edukaciju," kazao je.