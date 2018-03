Plenković: On se cijeli život bavi tim temama; Kujundžić: Svatko je nekome nešto

Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirali su zapošljavanje Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, na mjesto predsjednika Vijeća HAKOM-a.

'To je bio javni natječaj, riječ je o čovjeku koji se cijeli život bavi tim temama', rekao je Plenković, prenosi N1.

Vlada je, podsjetimo, prošloga tjedna imenovala novo Vijeće regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM-a. Odlučili su da će Tonko Obuljen biti novi čelni čovjek Vijeća HAKOM-a. Odluka o imenovanju sastava novog Vijeća donesena je na zatvorenom dijelu 85. sjednice Vlade, koja je naknadno objavljena na Vladinim web-stranicama. Reference Tonka Obuljena su neupitne, diplomirani je inženjer elektrotehnike, koji je karijeru počeo u HRT-u, odnosno Odašiljačima i vezama.

Od 2006. do 2008. bio je ravnatelj HAKOM-a (HAT-a), a od 2009. do 2013. član Vijeća HAKOM-a. Od 2014. do danas zaposlen je u strategiji i razvoju OIV-a.