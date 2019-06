Kujundžić: Nismo podcijenili toplinski val

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je toplinski val i moguću rekonstrukciju Vlade. Na pitanje jesu li možda podcijenili toplinski val u Hrvatskoj, Kujundžić je kazao da smatra da niti mediji, a ni drugi subjekti, kao što je Ministarstvo zdravstva, nisu podcijenili toplinski val.

Na pitanje kako zdravstveni sustav podnosi ove vrućine, Kujundžić je kazao da je povećan broj pacijenata, a posebno se to odnosi na one pacijente koji imaju kardiovaskularne bolesti, a više je i moždanih udara.

"Ministarstvo zdravstva je na svojoj stranici imao upozorenje i naputke što činiti. No, nekako se svi mi kao pojedinci zaboravimo pa mislimo da nas neće. I sada šaljem poruku građanima da se čuvaju. Građani trebaju maksimalno izbjegavati biti na suncu, ako se ne mora biti. Uzimati dovoljno tekućine. Ako se mora biti na suncu, onda treba koristiti zaštitu kao što su šeširi, kape i slično", kazao je Kujundžić u razgovoru za RTL Danas.

"Sustav s time ima opterećenje i s time izlazimo na kraj", rekao je Kujundžić i potvrdio da u nekim bolnicama nema "rashladnih sustava primjerenih ovakvim vrućinama".

"Jučer sam u Rijeci upotrijebio Mažuranićev stih: 'Hljeba, hljeba, gospodaru'. Nama u Hrvatskoj treba djela. Ova Vlada je u posljednje tri godine napravila toliko pozitivnih djela i pomaka, pa i u građevnom i opremnom smislu dogodilo u bolnici", kazao je Kujundžić i dodao da ne "trebamo puno pričati nego raditi u granicama onoga što imamo".

Zbog odlaska ministrice vanjskih poslova Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe počela se spominjati i šira rekonstrukcija Vlade Andreja Plenkovića. Na pitanje hoće li on ostati do kraja mandata u Vladi, Kujundžić je kazao da je to pitanje za premijera.