Krvavi obračun obitelji iz BiH i Kosova zbog trudne maloljetnice: Rane od uboda i ugriza

U četvrti Neuenfelde, na Neuenfelder Fährdeichu neposredno na ušću Este u Elbu, u četvrtak kasno navečer oko 20 sati u smještaju za izbjeglice sukobila su se dva obiteljska klana.

Sukob je izbio zbog trudnoće 15-godišnjakinje koja je bila u vezi s 18-godišnjakom, iako nije navedeno iz koje je obitelji mlada trudnica.

To je očito nekim članovima obitelji toliko zasmetalo da su nasrnuli na svoje protivnike. Prvo šakama, a onda su u pitanju bili i noževi, piše Fenix-magazin.

Na kraju je pet muškaraca bilo toliko ozlijeđeno da su morali biti prevezeni u bolnicu – s raznim posjekotinama i ubodima te ranama od ugriza. Policija je na svađu koja je eskalirala odgovorila velikom akcijom.

Stiglo je čak 21 patrolno vozilo iz cijelog Hamburga, kao i pet vozila hitne pomoći i tri vodiča pasa. Čak je pozvana i do zuba naoružana specijalna jedinica USE (patrola potpore za teške operativne situacije). Policajci su potom pretražili kontejnersko naselje sobu po sobu. Kako bi se zasad osigurao mir, dio policajaca ostao je na mjestu događaja do 1.30 sati.

Policija sada treba istražiti što je točno iza krvavog obračuna te tko je koga i koliko teško ozlijedio, pišu njemački mediji.