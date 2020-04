Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u ponedjeljak je donio mjere kojima je privremeno zaustavio izvršenje gradskog proračuna za 2020. godinu jer su zbog epidemije koronavirusa smanjeni proračunski prihodi

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara s gradskim službama te proračunskim korisnicima primarno ima za cilj očuvati sve javne funkcije Grada, koje su izravno ugrožene smanjenjem namjenskih prihoda, ali i nemogućnošću rada određenih službi i djelatnosti, a ovaj zaključak je na tragu navedenoga, mjere racionalizacije, štednje i organizacije rada Grada Splita u novonastalim okolnostima", stoji u priopćenju.

Cilj Grada Splita je da se provedbom svih predloženih mjera, pa tako i privremene obustave, ne odustaje ni od jedne gradske investicije, štoviše, da se znatno ubrza priprema i realizacija svih gradskih projekata, poglavito onih kapitalnih te onih usmjerenih na nova zapošljavanja u privatnom sektoru koji će imati znatan učinak na BDP grada Splita te poduzetničke aktivnosti u gradu, priopćila je gradska uprava.

"Privremeno obustavljanje izvršavanja proračuna Grada Splita nužno je i zbog odluke i naputka Vlade o ograničavanju korištenja financijskih sredstava predviđenih državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. koje se primjenjuje i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave."

Nužno je također i zbog učinka primjene donesenih Vladinih mjera za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak i drugih zajedničkih prihoda, stoji u priopćenju.

Napominje se kako će se "iznimno moći" provoditi nabava materijala, opreme i drugog potrebnog za borbu protiv pandemije covida 19 ili nužnog za redovito funkcioniranje Grada Splita i proračunskih korisnika te ako se nabava provodi u sklopu projekta sufinanciranog novcem iz Europske unije ili novcem drugih nacionalnih i međunarodnih institucija.

U priopćenju se među ostalim ističe i kako je "iznimno zapošljavanje i prijam službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme te sklapanje ugovora o djelu dopušteno samo ako za to postoji opravdan i obrazložen razlog", to jest ako se dovede u pitanje obavljanje propisanih poslova, a za to je potrebno dobiti suglasnost gradonačelnika.