Krstičevića pitali o nuklearnom otpadu u vojarni, lopticu je prebacio ministru Mariću

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević rekao je u utorak da će bude li potrebno, biti angažirano još hrvatskih vojnika u suzbijanju epidemije mediteranskog potkornjaka u Park-šumi Marjanu, gdje je sada četrdesetak pripadnika Hrvatske ratne mornarice (HRM). Odgovorio je i na pitanje novinara hoće li se u vojarni Čerkezovcu kod Dvora na Uni odlagati otpad iz nuklearne elektrane Krško

"Vidjet ćemo s gradonačelnikom - ako ima potrebe za dodatnim angažmanom, stavit ćemo u dodatni angažman još hrvatskih vojnika jer to je naš zadaća", rekao je Krstičević tijekom obilaska Marjana.

Kako je istaknuo, Marjan je simbol Splita i Dalmacije. "Marjan, to su pluća Splita, i drago nam je da možemo pomoći jer misija Hrvatske vojske je pomoći narodu u nevolji, u ovom slučaju Splitu, to je naša obveza", istaknuo je Krstičević. Po njegovim riječima, i u angažmanu u Park-šumi Marjanu do izražaja dolazi koncept domovinske sigurnosti, gdje u partnerstvu za sigurnost zajedno funkcioniraju Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska vojska, vatrogasci.... "Svi zajedno činimo nešto što je dobro za Split i za Marjan", dodao je.

Gradonačelnik Krstulović Opara izrazio je zahvalnost na angažmanu pripadnika Hrvatske ratne mornarice. Objasnio je kako se posječena stabla izvlače žičarom kako bi se sačuvale biljke na tom području koje će biti važne da se ponovno ozeleni Marjan. "Siguran sam da ćemo dobiti ovu bitku protiv potkornjaka, a onda ćemo krenuti u pošumljavanje Marjana", poručio je Krstulović Opara. Na upit koliko će stajati sanacija i suzbijanje potkornjaka na Marjanu, odgovorio je kako će se to znati kad završe radovi. Podsjetio je da je u rebalansu gradskog proračuna za 2018. godinu Park-šumi Marjanu namijenjeno 700.000 kuna, a u ovogodišnjem proračunu dva milijuna kuna.